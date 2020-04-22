22 апреля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Был рассмотрен график официальных мероприятий на текущий год, обсуждены вопросы подготовки и проведения третьего Форума регионов Беларуси и Украины в городе Гродно.

Собеседники отметили эффективность взаимодействия Беларуси и Украины по оказанию содействия гражданам в возвращении на родину в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ.