Лидская обувная фабрика до 30 апреля закрыта на карантин. Об этом TUT.BY рассказала директор предприятия Тамара Игнатович. У части сотрудников диагностирован коронавирус, однако сколько именно человек болеют — руководитель фабрики уточнить не смогла.

Сама Тамара Игнатович на данный момент находится в больнице. Однако причину своей госпитализации не уточнила.

— На предприятии карантин пока только до 30 апреля. Количество заболевших и статистику, возможно, ведут медики. Я, находясь в больнице, это не уточняю. Люди проходят тесты, по мере подтверждения или опровержения ситуация в цифрах меняется. Для этого и ушли на карантин, — рассказала Тамара Игнатович.

По словам жителей Лиды, на предприятии, по разным данным, заболели от 5 до 15 человек.