Книги сразу двух белорусских авторов попали в список творческих работ, отобранных на первоначальном этапе для участия в премии «Большая книга». Лонг-лист представили на официальном сайте престижной российской премии, сообщает «Минск-Новости».

В перечень вошли книги Виктора Мартиновича «Ночь» и «Возвращение в Острог» Саши Филипенко.

При этом председатель Совета экспертов «Большой книги» Михаил Бутов, председатель Совета экспертов премии, отметил, что главным критерием отбора произведений были их художественные качества и новизна.

К слову, в прошлом году в этот список попало произведение белорусского автора Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы».

Справочно

Литературная премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году. Премии присуждаются ежегодно. За первое место — 3 млн российских рублей, за второе — 1,5 млн, за третье — 1 млн.