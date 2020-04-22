Ученица 11-го класса на условиях анонимности рассказала МогилевОнлайн, как прошли первые учебные дни после долгих каникул в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса.

Ношение маски в школе, где учится девушка, — обязательное. Учеба в маске в течение восьми часов, по словам старшеклассницы, — это настоящая пытка. Официально посещение школы в период эпидемии — дело добровольное, учащиеся могут остаться дома по заявлению родителей. Но для одиннадцатиклассников эта пытка добровольно-принудительная, так как никто не хочет в выпускном классе пропустить последнюю четверть и неожиданно аттестоваться по трем четвертям.

«В нашем классе из 27 человек пришло 19, но на всю школу мы одни такие смертники. В остальных классах 2-3 человека явились на занятия. В школе запрещено находиться без маски. Если у кого-то нет — утром на входе стоит директор и раздает маски. Находиться в маске 8 часов подряд (с 8 часов до 4-х) настоящая пытка! (Кроме того, что это не имеет никакого смысла). Если кто-то не выдерживает и снимает маску на уроке — урок прекращается до тех пор, пока он ее не наденет обратно. Писать в маске, отвечать на вопросы учителя — невозможно. Единственное время, когда можно избавиться от маски — время обеда. Под конец дня начинают болеть уши. А самое главное, что присутствие на этих пытках добровольно-принудительное, т. к. не хочется в 11 классе неожиданно аттестоваться по 3 четвертям».

Ранее пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая рассказала, что ношение масок в школе носит рекомендательный характер. А президент Беларуси Александр Лукашенко и вовсе назвал ношение защитных масок в школе «несусветной глупостью» и пообещал, что «те, кто это ввел, ответят».