Принадлежащий Республике Беларусь пакет акций ОАО «Паритетбанк» в размере 99,83% уставного фонда выкуплен компанией Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев, говорится в сообщении Госкомимущества Беларуси.

«В соответствии со Стратегией развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года, утвержденной совместным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 28 марта 2017 года 229/6, в качестве одного из основных направлений дальнейшего развития банковской системы предусмотрено снижение доли государства в уставных фондах банков вплоть до полного выхода из состава акционеров (участников) отдельных банков путем продажи стратегическим инвесторам акций (долей в уставных фондах)», — говорится в сообщении.

Равные права иностранных и национальных инвесторов на участие в приватизации государственного имущества, в том числе и государственных банков, равные условия для организации и ведения бизнеса закреплены в законодательстве Республики Беларусь.

В 2017 году заявку на покупку банка делал известный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, был даже выпущен соответствующий указ, которым была одобрена покупка 99,83% уставного фонда «Паритетбанка» за $50 млн. Тогда же была предпринята попытка купить через Паритетбанк акции украинской дочки Сбербанка, заявителем также выступал Виктор Прокопеня. Однако уже в августе 2017 года стало известно, что Виктор Прокопеня отозвал свою заявку и решил не входить в банковский бизнес ни в Украине, ни в Беларуси. В 2018 году Паритебанк вновь подал заявку на покупку украинской дочки Сбербанка, но оба раза Нацбанк Украины отказывал в заключении сделки. Виктор Прокопеня и Саид Гуцериев давно сотрудничают в рамках инвестиций в ИТ-сектор. В частности VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures открыли в Беларуси первую криптобиржу — Currency.com.

ОАО «Паритетбанк» основан в 1991 году в качестве коммерческого банка «Поиск». В 1999 году контрольный пакет банка перешел в собственность Нацбанка, в 2004 году переименован в Паритетбанк. В 2014 году акции Нацбанка были переданы Управлению делами президента. В 2018 году акции ОАО «Париетбанк» были переданы Госкомимуществу Беларуси.