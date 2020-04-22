На данный момент коронавирус выявлен у 31 человека, среди них электрик, инженер пожарной службы и 29 артистов хоровой капеллы, об этом сообщил Sputnik генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита.

Госпитализирован один человек, многие от госпитализации отказались.

«Я стараюсь обзвонить каждого лично и выяснил, что у большинства нет почти никаких симптомов, например, только отсутствует обоняние. Поэтому люди отказались ложиться в больницу», – пояснил руководитель.

Еще одна сотрудница, по его словам, госпитализирована с диагнозом «пневмония».

«У нее COVID-19 не подтвердился, поэтому она находится во второй больнице и говорит, что почти все палаты пустые», – передает Никита.

Он не отрицает того, что некоторое время артистам пришлось работать в непривычных условиях.

«Я слышал, что кто-то из артистов жаловался в СМИ на то, что они вынуждены репетировать «как селедки в бочке». Могу сказать, что действительно у всех коллективов сразу прекратились гастроли и всем пришлось работать в одном здании филармонии, но не в одной комнате! Мы постарались предоставить каждому коллективу соответствующие помещения, для самых массовых открыли Малый и Большой залы», – отметил Никита.

Артисты хоровой капеллы признались Sputnik, что не исключают возможности своего заражения в храмах, так как многие поют в церковных хорах.

В настоящее время, по словам руководителя, тесты на коронавирус взяли более чем у двухсот сотрудников филармонии, в том числе и самого директора, и обследования продолжаются.

«Все артисты филармонии с 14 апреля находятся на каникулах с сохранением 80% заработка. У нас есть общежитие, где также выявлены люди с положительными тестами. Для них мы выделили специальные блоки, где есть выход на отдельную лестницу и отдельная кухня», – сообщил руководитель.