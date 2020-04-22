Беларусь запретила экспорт терапевтической дыхательной аппаратуры, включая аппараты ИВЛ. Соответствующее постановление Совмина появилось 22 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

Временный запрет на вывоз медицинских товаров был введен еще в середине марта. В списке оказались медицинские маски и респираторы, медицинские халаты и перчатки и другое.

Перечень был дополнен терапевтической дыхательной аппаратурой, за исключением той, которая используется исключительно для аэрозольной или озоновой терапии. Это значит, что под запретом вывоз аппаратов ИВЛ, необходимых больным коронавирусом, у которых развилась пневмония.