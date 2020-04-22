Беларусь планирует упростить порядок получения гражданства. Льготные условия могут быть предоставлены иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. Это предусмотрено поправками в закон о гражданстве Республики Беларусь, сообщила БЕЛТА член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Мария Василевич.

Упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства планируется предоставить иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. По словам Марии Василевич, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси, сокращается с семи до пяти лет.

Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее трех лет. Предполагается, что упрощенный порядок распространят на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей, граждан Беларуси. «Эти новшества направлены на то, чтобы повысить привлекательность системы образования, привлечь новых студентов для дальнейшего формирования человеческого капитала», — отметила депутат.