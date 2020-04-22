Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009-м году.

«Мать-Земля» является общепринятым образом планеты Земля в ряде стран и регионов, что отражает взаимозависимость, существующую между человеком, другими живыми существами и планетой, которую мы все населяем, говорится в послании ООН всему миру.

Изменение климата, антропогенные трансформации в природе, а также недопустимые действия, которые нарушают биоразнообразие, такие как вырубка лесов, изменения в землепользовании, внедрение интенсивных методов в сельском хозяйстве и животноводстве и браконьерство, могут увеличить опасность передачи инфекционных заболеваний от животных к людям (зоонозных заболеваний), таких как COVID-19.

По данным ООН, 75% новых инфекционных заболеваний, которые возникают у людей каждые 4 месяца, имеют животное происхождение. Это показывает тесную связь между здоровьем человека, животных и окружающей среды.

Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый из нас обязан своим существованием нашей планете и ее экосистемам.

В этот день мы должны признать нашу коллективную обязанность, жить и действовать в гармонии с природой, с тем чтобы наша деятельность в экономической, социальной и экологической сферах не наносила ущерб природе и обеспечивала сохранение Земли для будущих поколений.

Белорусская общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» предлагает, отмечая данный день, откликнуться на призыв глобальной ассоциации природоохранных организаций BirdLife International о включении во Всеобщую декларацию прав человека права на здоровую окружающую среду. Подписать петицию с соответствующей просьбой к ООН могут жители всего мира.