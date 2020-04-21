56-летняя Наталья Шматко 38 лет проработала в БСМП Минска. 14 апреля ее положили в реанимацию четвертой больницы, с того дня она находилась на аппарате ИВЛ. Но накануне ее не стало…

Об этом Onliner сообщил ее сын Вадим. Также эту информацию подтвердили в больнице скорой помощи. Вадим Шматко утверждает, что у его мамы был выявлен новый коронавирус. Парню еще не выдали заключение о смерти. Он не знает, что там будет написано.

— До последнего дня она работала в БСМП, в стоматологическом кабинете. В пятницу, 10 апреля, отработала день, поехали на выходные в деревню — вечером у нее поднялась температура. На выходных появился кашель. В понедельник поехала в БСМП, ее положили как своего сотрудника. А во вторник ей стало хуже — подключили к ИВЛ.

Я ничего не хочу сказать против врачей: они молодцы, помогали как могли. А в четверг вечером поступила команда: чтобы в БСМП не было никого с COVID-19. Маму вывезли в 4-ю больницу, в терапевтическую реанимацию, — рассказал Вадим. — В субботу ей сделали переливание (имунной) плазмы, но это не помогло. Хронических заболеваний у нее не было. Может, как у всех в 56 лет, давление было, но так — ничего. Но карточки поднимут на вскрытии. Похороны будут в закрытом гробу, как и все «ковидовские».

По словам Вадима, его мама очень любила свою работу и жила ею. Она пошла в БСМП сразу после учебы и осталась там на всю жизнь. За 38 лет она отработала практически во всех отделениях БСМП, в последнее время — в стоматологическом.

— Все курсы квалификации сдавала всегда на отлично… Человек просто жил своей работой. Ветеран труда, заслуженный работник БСМП. Мой дед был фельдшером, вот она и пошла в него — больше в нашей семье медиков нет.

Но мы с братом и папой никогда не ходили в больницы — нас всегда лечила мама, — говорит Вадим. — И про врачей, которые ее лечили, я ничего плохого сказать не могу. Хочу просто сказать им спасибо. Тем, кто помогал.