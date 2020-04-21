21 апреля 2020 года, после полуночи, в Ветковском районе в ДТП погибли два человека.

В отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома сообщили, что данная авария произошла на 45-м километре автодороги Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное.

Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь в направлении деревни Светиловичи, не справился с управлением ТС, выехал на встречку, слетел в кювет, где врезался в дерево. От удара автомобиль загорелся.

Ехавший на переднем сидении пассажир и водитель погибли на месте происшествия.

Обстоятельства и причины данного ДТП устанавливаются.