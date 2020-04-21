Известный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк скончался на 70-м году жизни, сообщили в Белорусской федерации бокса, передает БЕЛТА.

Анатолий Березюк — мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, победитель и призер различных всесоюзных и международных турниров. После завершения спортивной карьеры работал тренером в родном Бобруйске, был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Беларуси.

В БФБ отметили, что Анатолий Березюк внес огромный вклад в развитие бокса в Беларуси.