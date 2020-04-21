Еще в начале апреля ситуация в двух соседних странах заметно отличалась.

Согласно данным ресурса Worldometers, Беларусь стремительно догоняет Польшу по общему числу заразившихся коронавирусом.

Судите сами: по состоянию на 1 апреля в соседней стране эпидемия уже шла полным ходом – было более 2500 заболевших. В Беларуси же в это время график едва перевалил за отметку в 100 заразившихся.

Прошло несколько недель, в течение которых в Польше был введен карантин, а в нашей стране нет. Результат, как говорится, налицо: у соседей – около 9600 заразившихся, а в Беларуси – уже более 6200. И это с учетом того, что польское население в четыре раза больше белорусского.

Любопытно, что на этом фоне белорусские власти пока не планируют отказываться от подготовки к параду на 9 мая, так как якобы «эпидемиологическая обстановка позволяет ее проводить».