Президент США номинировал специалистку по европейским вопросам Джули Фишер на должность посла Беларуси, сообщает пресс-служба Белого дома. Сейчас ее кандидатура требует утверждения в Сенате США.

В понедельник, 20 апреля, Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть на пост Чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Беларуси Джули Фишер, которая служит сейчас на должности заместителя помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и Европейского союза.

Джули Фишер получила диплом магистра в Центре Уилсона Принстонского университета и изучала проблематику России и Восточной Европы в Университете Северной Каролины.

В 2011-2013 годах Фишер служила заместителем директора офиса генерального секретаря НАТО, где занималась вопросами Северной Америки, балтийских стран, операционной политикой и вопросами обороны и сдерживания.

В ее послужном списке – работа в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве.

Дипломат владеет русским, французским и немножко говорит по-грузински.

Чтобы возглавить посольство в Беларуси, дипломатке понадобится утверждение ее кандидатуры верхней палатой американского парламента. AFP сообщает, что выдвижение Фишер не вызвало негативной реакции у американских законодателей, но когда состоится утверждение ее кандидатуры, неизвестно: пока сенаторы остаются на вынужденных каникулах из-за эпидемии коронавируса.

Об обмене послами Беларусь и США заявили летом 2019-го. Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минске 1 февраля подтвердил скорое назначение посла.

В Беларуси посла США нет с 2008 года.