Администрация Парка высоких технологий, невзирая на коронавирус и его последствия, на прошлой неделе одобрила статус резидентов парка 82 компаниям. Среди них есть достаточно известные в мировом масштабе бизнесы.

Кого можно выделить из новичков ПВТ, изучило Завтра твоей страны.

Американские ипотечники

В конце 2019 года американский разработчик Ellie Mae, программное обеспечение которого обрабатывает до 35% заявок на ипотеку на рынке США, приобрел «соотечественника» из этого же сегмента Capsilon. Вместе с ее активами Ellie Mae достался действующий с 2015 года офис в Минске, который в этом году был переименован в «Элли Мэй Бел». Он продолжит заниматься продуктами для индустрии ипотечного кредитования.

В конце 2019 года саму Ellie Mae приобрел инвестиционный фонд Thoma Bravo. В ходе сделки бизнес Ellie Mae был оценен в 3,7 млрд. долларов.

Шведский игрок Вингфорс

Один из крупнейших скандинавских производителей компьютерных игр Ларс Вингфорс (Embracer Group) стал новым работодателем для группы разработчиков из белорусской столицы.

В феврале 2020 года шведский бизнесмен закрыл сделку по приобретению американской компании Saber Interactive. Ее основатели Мэттью Карч и Андрей Ионес согласились продать бизнес за сумму свыше 150 млн долларов, включая пакеты акций в Embracer Group. В портфолио разработчика, ведущего свою историю с 2001 году, входят такие проекты, как World War Z, гонки Mudrunner и баскетбольная игра NBA Playgrounds. Работой над ними занимаются офисы в Минске («Сабер БГС»), Санкт-Петербурге, Мадриде, шведском Сундсвалле и португальской Вила-Нова-ди-Гая.

После приобретения Saber Interactive новый владелец довел до завершения процесс включения минской дочки в состав резидентов ПВТ.

Немецкий билетчик Грешнер

Один из двух известных новобранцев ПВТ из Германии – это компания Hansecom, занимающаяся приложениями для покупки билетов и прочими решениями для общественного транспорта.

Hansecom входит в UNIT Group, которую около 35 лет начал создавать немецкий предприниматель Готтфрид Грешнер. UNIT Group называется ведущим в мире поставщиком интегрированных решений для планирования, телематики и продажи билетов для автобусов и поездов. Кроме Германии, ее офисы расположены в Финляндии, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, США и Канаде.

Оптимизатор из Массачусетса

Базирующаяся в Массачусетсе компания Rocket Software — один из крупнейших разработчиков программного обеспечения для мейнфреймов (высокопроизводительных корпоративных компьютеров). Этот бизнес в 1990 году основал Энди Юнисс. В настоящее время офисы Rocket Software расположены во многих странах Европы, в Австралии, Китае, Индии и Японии.

С 2020 года дочерняя компания Rocket Software присутствует в ПВТ.

Итальянский «фермер» Гиральди

В 1990 году Андреа Гиральди основал компанию Dinamica Generale, которая занялась созданием технологий для сельского хозяйства. Ее дочерние структуры открыты в США, Украине, Индии и Китае.

В 2020 году в ПВТ зарегистрирована компания «Динамика Диджитал», которая займется созданием программного обеспечения для контроля операций по точному земледелию.

Финтех из Франкфурта

Немец Александр Валта – основатель компании Alseda Consulting, работающей в сфере создания продуктов для финансовой сферы.

В Беларуси его бизнес присутствует с 2012 года и стал партнером многих банков по внедрению мобильного и интернет-банкинга. С этого года «Алседа Консалтинг» является резидентом ПВТ.

Кто из своих

В апреле ряды ПВТ пополнили несколько уже известных компаний, созданных белорусами.

В их числе отметим холдинг «Открытый контакт», который стояла у истоков создания Байнета и развития таких направлений, как хостинг, маркетплейсы и электронные платежи.

Резидентами ПВТ также стали кикшеринговая компания Eleven, проект блогера Влада Бумаги «ЧетыреАЧетыре», интернет-аукцион Av.by, который развивает владелец OZ.by Андрей Гриневич. Группа «Синезис» ввела в состав ПВТ дочку («Синезис Лото»), которая занимается разработкой программного обеспечения в лотерейной деятельности.