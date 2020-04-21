В суде обнародовали переписку Гарри и Меган с Томасом Марклом. Теперь у супругов есть неопровержимые доказательства того, что они неоднократно пытались ему помочь, но каждый раз получали отказ.

Отец Меган Маркл вот уже несколько лет с удовольствием дает скандальные интервью об отношениях с дочерью. Томас обвиняет ее в равнодушии, отказе поддерживать общение и со слезами на глазах заявляет, что так и умрет, не познакомившись с внуком.

Сассексы давно перестали реагировать на обвинения Томаса, но 20 апреля была обнародована их переписка перед свадьбой, которая точно заслуживает внимания.

Оказалось, что отец экс-актрисы все это время нагло врал. В судебных документах запротоколированы сообщения, которые Меган и Гарри отправляли Томасу в огромных количествах, но не получали ответа.

«Том, это Гарри, я тебе сейчас позвоню. Пожалуйста, возьми трубку», «Том, это опять Гарри. Очень нужно поговорить. Ты можешь не извиняться, мы понимаем обстоятельства, но »предание публичности» только ухудшит ситуацию», «Если ты любишь Мег, пожалуйста, перезвони. Есть два варианта, благодаря которым тебе больше не придется общаться с прессой, которая и создала всю эту ситацию», — писал Гарри.

До свадьбы Меган неоднократно пыталась связаться с отцом, но он не отвечал ни на ее сообщения, ни на звонки. 18 мая (накануне торжества) она еще раз написала Томасу в надежде получить ответ. Меган предложила прислать охрану в больницу (мужчина говорил, что испытывал проблемы с сердцем), но он не назвал адрес. «Пожалуйста, пожалуйста, перезвони, как только сможешь. Твое здоровье — самое важное», — написала тогда Маркл.

В официальных документах сообщается: Томас позже ответил Сассексам, что ценит их заботу, но не нуждается в охране и продолжит лечение в мотеле.