На сайте Всемирной организации здравоохранения появился список рекомендаций Беларуси по итогам миссии независимых экспертов, которые оценивали, как в нашей стране борются с коронавирусом. ВОЗ рекомендует отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение, сообщает TUT.BY.

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко. Подчеркивалось, что независимые эксперты должны оценить, как страна решает проблему с распространением коронавируса и предоставить рекомендации, что стоит улучшить в этом направлении.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения побывали в больницах в Минске, Витебской и Минской областях. На итоговой пресс-конференции они подчеркивали, что сами выбирали учреждения здравоохранения, препятствий со стороны белорусских властей не было, в том числе и по предоставлению полной информации о количестве зараженных, о больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, о летальных исходах. Участники миссии встретились также с сотрудниками органов внутренних дел (в том числе пенитенциарной системы), социальной защиты.

Среди положительных моментов ВОЗ отметила системный подход эпиднадзора в Беларуси, отслеживание контактов и изоляцию больных, наличие лабораторий для обработки тестов, разграничение пациентов в поликлиниках и больницах, чтобы предупредить передачу вируса, при этом продолжается оказание основных медицинских услуг по хроническим заболеваниям, материнскому здоровью и психическому здоровью. Эксперты дали положительную оценку оперативной организации производства средств индивидуальной защиты для медиков внутри страны, поскольку поставки на глобальном рынке сокращаются.

А вот основные рекомендации ВОЗ: