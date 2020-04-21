21 апреля 2020 года в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств–участников Содружества Независимых Государств (СНГ) от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

Оно было посвящено текущей ситуации с распространением нового коронавируса СOVID-19 и координации совместных усилий в рамках единого эпидемиологического пространства.

В ходе совещания, в котором приняли участие представители профильных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполкома СНГ и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, рассмотрен комплекс реализуемых противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение взрывного роста количества заболевших. Участниками отмечено, что эпидемиологическая ситуация на пространстве СНГ в целом остается сложной, но стабильной. Принимаемые правительствами стран профилактические меры позволяют сдерживать распространение инфекции.

Высоко оценены своевременные действия Российской Федерации по предоставлению тест-систем, позволяющих выявлять лиц с новой коронавирусной инфекцией. Суммарно в страны СНГ передано таких тест-систем для проведения около 200 тысяч исследований.

Участники совещания поддержали предложение об актуализации нормативно-правовой базы сотрудничества и подписании на предстоящем Совете глав правительств СНГ Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств и Соглашения о сотрудничестве государств–участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.