Директор ООО «Энергия» (импортер чая и кофе) Игорь Уфимцев считает, что регулирование цен на социально значимые товары на срок до девяноста дней путем ограничения надбавки импортера приведет к остановке работы импортеров. В частности, документом правительства установлена предельная максимальная надбавка импортера в 10 процентов для компаний, ввозящих социально значимые товары (к ним относятся чай и кофе).

Импортеры, как считает Уфимцев, на таких условиях и не смогут рентабельно работать.

Уфимцев: «Регулирование цен на социально значимые товары на срок до девяноста дней путем ограничения надбавки импортера 10 процентов просто приведет к остановке работы».

Директор ООО «Энергия»: «В нашей отрасли затраты на реализацию занимают значительно больший процент к покупной стоимости товара, и 10%-ми мы не сможем покрыть даже основные статьи затрат, не говоря уже об остальных».