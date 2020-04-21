Александр Лукашенко, посещая 21 апреля бобруйское швейное предприятие

«Славянка», которое с недавних пор переквалифицировалось на выпуск медицинских

масок и защитных костюмов, обратил внимание на то, что не надо создавать чрезмерные запасы.

«Надо запас – пусть он будет, но излишеств не должно быть, пропадет же», – сказал он и напомнил, что не надо забывать и о производстве традиционной продукции на

предприятиях. Например, одежды, если говорить о «Славянке». «Сейчас мы маски будем шить, а завтра по импорту завозить рубашки? Это не дело. Надо гибко себя вести», — отметил президент.

Со слов руководителя Могилевской области Леонида Зайца, в регионе ежедневно

расходуется 20 тыс. защитных масок, а производится около 470 тыс. Александр Лукашенко заявил: «Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям. Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать».