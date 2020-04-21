21 апреля Александр Лукашенко пообщался с работниками бобруйского предприятия «Славянка» .

Среди прочего он отметил, что решение о начале занятий в школах принималось после анализа эпидемиологической ситуации в стране на предмет распространения коронавируса. Он сказал: «ОРВИ у нас уже почти на нуле (это то, чем обычно болеют наши дети), даже в северной Витебской области в ноль вышли. Что касается этого вируса: оценивая все, изучая мнения, докладывали мне. Я принял решение, что надо начинать ходить в школу и учиться. Я понимал, что многие сразу детей в школу не отправят. Хорошо, настаивать не будем – нельзя, это его ребенок, я как отец это понимаю. Надо потихоньку в течение недели втягиваться в этот процесс».

По мнению главы государства, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться «горючими антисептиками на этаноле» и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой. «Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят, — сказал он. — Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо.»

Александр Лукашенко поручил руководителю Могилевской области Леониду Зайцу «по-хозяйски посмотреть на проблему», которую озвучила работница предприятия, попросив помочь в решении вопроса о строительстве школы в новом седьмом микрорайоне Бобруйска. «Чтобы не получилось: школ хватает, но из какого-то микрорайона далеко ехать, и мы там построим, а эта опустеет, – сказал президент. – Но если надо и строительство в перспективе запланировано в вашем районе, будем думать, что делать».