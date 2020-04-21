Все операторы мобильной связи Беларуси выступили с инициативой поддержать медработников, которые сейчас заняты на борьбе с COVID-19, и обеспечить им возможность быть на связи и онлайн без дополнительных затрат для максимально эффективной коммуникации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

Безлимит связи и 500 бесплатных рабочих смартфонов предоставит А1. Планируется, что комплекты связи будут использоваться в самых горячих зонах, где проходит лечение пациентов с вирусной инфекцией, — в отделениях интенсивной терапии, инфекционных отделениях, при работе на скорой медицинской помощи, в лабораториях, где проводится тестирование анализов на COVID-19. Такой подход позволит минимизировать использование личных телефонов и снизит риск распространения инфекции за пределами инфицированных зон. Первые смартфоны передадут уже сегодня.

Ранее оператор сделал бесплатными звонки для жителей Беларуси на горячие линии по вопросам профилактики инфекции COVID-19 и оказал благотворительную помощь Минской городской клинической инфекционной больнице.

Life уже начисляет всем медицинским работникам Беларуси, абонентам любого тарифного плана, безлимитные звонки во все сети и интернет-трафик, не ограниченный по скорости, который можно раздавать на другие устройства.

Безлимитный интернет и 3000 минут во все сети страны планирует предоставить для медиков на корпоративных планах МТС. Дополнительными бонусами можно будет воспользоваться с начала мая и до конца лета. Кроме этого, для нужд медиков компания намерена передать 100 планшетов.

Министерство здравоохранения выражает благодарность всем мобильным операторам за своевременную помощь белорусскому здравоохранению. Такие инициативы играют важную роль в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.