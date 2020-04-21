Кремировать не обязательно. Но хоронить в день выдачи тела, не прикасаться к покойнику и стоять не ближе метра.

На сайте Минздрава появились рекомендации по обращению с телами умерших с коронавирусом.

В своих рекомендация Минздрав ссылается на информацию ВОЗ, что тела умерших от инфекции COVID-19 не являются источником инфекции. Однако, «поскольку это новый вирус, источник и прогрессирование заболевания для которого еще не совсем ясны», рекомендовано применять дополнительные меры предосторожности.

В частности, сообщается, что тело умершего должно подвергаться дезинфекции, а работники, занятые дезинфекцией, должны быть в средствах индивидуальной защиты.

При этом сообщается, что кремация покойника не обязательна. «Лица, умершие от инфекции COVID-19, могут быть похоронены или кремированы, что определяется религиозными особенностями, семейными традициями», — отмечает Минздрав.

Захоронение стоит проводить в день выдачи тела, а на церемонии прощания должно быть минимум присутствующих, желательно ограничить присутствие детей и лиц старше 60 лет.

Минздрав также рекомендует полностью исключить прикосновения к телу, в том числе не целовать, соблюдать дистанцию не менее метра от умершего, а также соблюдать правила социального дистанцирования.

Люди, которые опускают гроб в могилу, должны надевать маски, перчатки и мыть руки с мылом и водой после снятия перчаток и окончания похорон.

Напомним, на 20 апреля известно о 51 случае смертей от коронавируса. Всего в Беларуси зафиксировано 6264 заболевших.