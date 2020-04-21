Пятилетнего случчанина на четырехколесном велосипеде обнаружили на оживленной трассе.

Вечером 19 апреля в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД позвонила женщина и рассказала, что по автодороге Р-23 в направлении столицы на четырехколесном велосипеде по обочине едет мальчик, которому на вид около четырех лет.

Незамедлительно туда был направлен наряд ДПС отдела ГАИ Слуцкого РОВД.

Юный велосипедист, который представился Артемом, был обнаружен на 108 км автодороги Р-23 «Минск-Микашевичи» в районе развязки с автодорогой Р-43 «граница Российской Федерации – Кричев – Ивацевичи», сообщает пресс-служба милиции Минской области. Рядом с ребенком находились проезжавшие мимо граждане.Они остановились, чтобы узнать, что он делает на оживленной трассе. Инспекторы ГАИ доставили малыша и его велосипед в Слуцкий РОВД. Ребенок не смог объяснить, где он живет и как зовут его родителей.

Позднее выяснилось, что родители Артема, жители Слуцка, гуляли с детьми с 17 до 19 часов во дворе дома и не заметили, как их 5-летний ребенок уехал. Не обнаружив сына и его велосипед, начали искать на ближайших улицах. После чего родители около 21 часа обратились в милицию. Там им сообщили, что ребенок уже их ждет в РОВД.

Малыша вернули маме и папе, проведя с ними профилактическую беседу. Родители характеризуюется положительно, воспитывают пять детей.

Маленький Артем на своем четырехколесном велосипеде от дома до места, где его нашли, проехал около трех километров.