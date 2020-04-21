Хоккеист команды президента сдал тест на коронавирус и изолировался. Но говорит, что не болен COVID-19

Телеграм-канал NEXTA сообщил о положительном тесте на коронавирус у известного белорусского хоккеиста, ныне игрока команды президента Дмитрия Мелешко. TUT.BY связался с Дмитрием, который прокомментировал эту информацию.

«Не знаю, как появились такие данные, но коронавируса у меня нет. Просто легкая простуда. Да, я решил самоизолироваться, но это связано с тем, что у моей супруги онкология, поэтому мы стараемся все риски свести к нулю. Сдал тест и на COVID-19, но пока результата нет», — сказал Мелешко.

Супруга хоккеиста Надежда Мелешко также сообщила, что ее супруг заболел и пока находится вне дома.

«Муж заболел и живет пока отдельно, чтобы меня не заразить, все-таки после химии иммунитет совсем слаб, опасно рисковать», — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Дмитрий Мелешко провел 372 матча в КХЛ за минское «Динамо», набрав 105 (52+53) очков. Он девять раз играл за сборную Беларуси на чемпионатах мира, выступал за национальную команду на Олимпиаде-2010.

Завершил карьеру в 2017 году.

Сейчас Дмитрий Мелешко выступает за команду президента в любительских республиканских соревнованиях. Играл он и в финальных матчах, где команда во главе с Александром Лукашенко победила коллектив Минской области. Турнир завершился 11 апреля.