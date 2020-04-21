Бобруйская «Славянка» без выходных шьет маски и защитные костюмы

В нынешней непростой ситуации «на передовой» оказалась не только врачи, но и работники предприятий, производящих средства индивидуальной защиты, которые сейчас пользуются повышенным спросом. Одно из таких находится в Бобруйске. С недавних пор на предприятии «Славянка» усиленно изготавливают медицинские маски, а еще начали шить костюмы биологической защиты.

Как рассказал журналистке Ирине Рябовой директор этого предприятия Теймураз Бочоришвили, костюмы биозащиты предназначены для медицинских учреждений Могилевской области. К 17 апреля было пошито 5 тысяч защитных комбинезонов, планируется пошить 100 тысяч.

Что касается масок, предприятие выпускает их до 200 тыс. в день, половина направляется в больницы, остальные – в аптечную сеть. Для их производства используется полипропиленовый материал «СпанБел». Всего с февраля на «Славянке» произвели 6,5 млн масок.

По словам Теймураза Николаевича, чтобы обеспечить такие объемы, работники предприятия трудятся по субботам и даже воскресеньям.

– Первые люди открывают цеха в 4 утра, – говорит директор. – Нам трудно отказывать всем, кто просит маски: аптекам, предприятиям, милиции и остальным. Поверьте, мы сделаем все, чтобы каждый мог иметь маску. Для этого мы подключили 32 различных субконтрактора по всей стране, которые из нашего кроя шьют маски. Мы им даём работу, люди зарабатывают. Всем выгодна такая кооперация.

Теймураз Николаевич, все эти заказы выгодны предприятию в экономическом плане? Можно ли сказать, что сложная эпидемическая ситуация имеет хоть какой-то плюс: обеспечивает ваших работников работой и зарплатой?

– При производстве масок и комбинезонов Совмином установлено ограничение рентабельности в 10 %, так что особо больших доходов нет. Но мы «берем» объемами. Шить маски еще сложнее, чем одежду. Это монотонный труд, короткие операции, физически очень тяжело. Но заработок неплохой. Средняя зарплата за март на фабрике почти 1000 рублей. Лучшие «пахари» получили еще больше.

Говорят, что в ближайшее время посетить ваше предприятие планирует президент. Это так?

– Такие планы есть. Президент держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением масками населения. Его внимание к нам, как к самому крупному производителю масок, понятно. Мы готовы к отчету. Коллектив работает не покладая рук и понимает ответственность перед страной.