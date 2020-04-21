Накануне Минобр заявлял, что школьники, которые не продолжат учебу из-за коронавируса, смогут быть аттестованы по трем четвертям, однако непонятно, будет ли работать эта система с выпускниками.

Белорусы требуют отменить школьные выпускные экзамены или изменить формат их проведения в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, соответствующая петиция появилась на сайте «Удобный город», сообщает Sputnik.

Из-за того, что на фоне пандемии в школах продлили каникулы на две недели, последняя четверть получается слишком короткой. К тому же на занятия после каникул вернулись всего 30-40% учеников. Авторы обращения считают, что сейчас самое время принять какие-то меры по поводу выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах.

В петиции идет речь о том, что в нынешней ситуации школы все равно не смогут обеспечить безопасную сдачу экзаменов.

«Так что мы, граждане Республики Беларусь, в том числе родители учащихся, требуем либо отмены экзаменов и аттестации по четырем четвертям (без экзаменов) , либо изменить условия их проведения», — говорится в обращении.

В качестве альтернативы предлагается дистанционное проведение экзамена в режиме онлайн, однако авторы петиции сами признают, что этот способ имеет ряд минусов.

Также в обращении поднимается тема школьных выпускных вечеров. Авторы также предлагают либо полностью отменить их, либо провести с учетом строгого соблюдения всех необходимых мер предосторожности.

Сбор подписей будет длиться еще две недели, после чего обращение направят в Министерство образования. Пока петиция не очень популярна: под ней подписались чуть больше 20 человек.

К слову, в понедельник Минобр заявил, что школьники, которые не продолжат учебу из-за пандемии COVID-19, могут быть аттестованы по трем четвертям. При этом никаких уточнений по поводу выпускных классов в министерстве пока не сделали.