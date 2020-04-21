21 апреля президент Беларуси совершил рабочую поездку в Бобруйск.

Руководитель Могилевской области Леонид Заяц доложил ему, как сейчас развивается экономика в регионе. По его словам, номинальная заработная плата в области растет, инвестиции привлекаются в соответствии с заданием, а уровень безработицы составляет 0,3%. «Практически все отрасли народно-хозяйственного комплекса в Могилевской области сработали стабильно», – заявил он.

Александр Лукашенко предупредил, что требования к социально-экономическому развитию регионов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, снижаться не будут, поэтому самоуспокаиваться не надо. «Мы должны выполнить те планы, которые перед нами стоят», – отметил он.

Глава государства поинтересовался у губернатора, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи: «Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи».

Также президент спросил, как идет сев других культур, есть ли у предприятий вопросы с наличием топлива и удобрений. Леонид Заяц, отметив, что существенных проблем нет, ответил: «Вовремя все посеем».