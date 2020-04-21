21 апреля в 00.22 в центр оперативного управления Витебского областного управления МЧС от диспетчера сектора мониторинга системы «Молния» поступило сообщение о том, что сработала сигнализация в общежитии на улице Спортивной в городе Полоцке.

На 4-м этаже пятиэтажного здания общежития, принадлежащего Витебской дистанции гражданских сооружений УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» горела комната.

Работниками МЧС совместно с администрацией общежития было эвакуировано 36 человек. Проживающий в горевшей комнате смог покинуть помещение самостоятельно и не пострадал. Пожар ликвидировали спасатели, огнем в комнате уничтожен оконный блок, повреждено имущество, в коридоре на 4-м этаже закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.