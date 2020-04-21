Это следует из заявления президента страны 21 апреля во время посещения бобруйского швейного предприятия «Славянка».

Как сказал Александр Лукашенко, сейчас нет оснований для переноса или отмены республиканского субботника. Люди все равно работают в пятницу, и, если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет. «Когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, – они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело», — сказал глава государства.

Сам он планирует в день субботника быть в одном из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В годовщину катастрофы на атомной станции он, как правило, бывает в этих местах. «Мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим», – поделился президент.

Средства от республиканского субботника предполагалось направить на решение проблем здравоохранения. Но на это направление будет идти международная помощь. Поэтому собранными финансами будут поддержаны детские лагеря, часть денег поможет облагородить памятники войны.