Президент рассказал, что по его поручению в Минске и областных центрах со следующей недели будет постепенно возобновлен образовательный процесс в школах.

– Они эту неделю начнут, так сказать, с удаленки, индивидуально. Но к концу недели они должны войти в учебный процесс, как все. Им неделя на раскачку. И будем учиться в субботу, это будет учебный день. Не просто так – труды, факультативы и прочее, а полный учебный день, потому что мы немного отстали (неделю же прогуляли лишнюю). И первого числа (1 мая. – Прим.) тоже будем учиться, а второго и третьего (2 и 3 мая. – Прим.) будут выходные для детей в школах. Мы этих два дня возьмем, уплотнившись – и тогда нам, может, даже не понадобятся один-два дня в июне, – заявил президент во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента.

– Кто-то из родителей решит своего ребенка не пускать. Что ж, я его заставить не могу. Это же ваш ребенок, я знаю, что такое ребенок. Вы смотрите сами, – обратился к родителям Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что его младший сын учится в 9-м классе и активно готовится к экзаменам. Даже во время дополнительных каникул он продолжил образовательный процесс.

– Он три дня отдохнул и опять пошел в школу. И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один, – сказал глава государства.

Александр Лукашенко убежден, что длительное отсутствие занятий негативно отражается не только на освоении детьми учебного материала, но и на поведении.

– Если ты пропустил – не наверстаешь потом, это во-первых. Во-вторых, психологически плохо для детей. Они уже привыкли к большим каникулам, и им втянуться в учебу проблема. А тут еще короткая четвертая четверть, скоро очередные длительные каникулы, – заметил президент.

Что касается организации процесса дистанционного обучения в вузах, то сделать это проще, чем в школах, считает президент, потому что там молодежь более целеустремленная, ответственная. Некоторая обеспокоенность в отношении вузов и школ есть по поводу преподавателей старшего возраста. В этой связи руководство учебных заведений должно принимать индивидуальные решения на местах.