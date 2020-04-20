Цена американской нефти марки WTI обрушилась на десятки процентов. Сначала до самой низкой цены за всю историю — на фоне опасений инвесторов по поводу переполненных нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса. Котировки на WTI сейчас опустились уже ниже нуля — до минус 40 долларов за баррель.

Продавцы начали доплачивать покупателям нефти WTI по $40 за баррель. Как отмечает РБК, цены на нефть WTI обвалились более чем на -300% до минус $39,44.

Эксперт Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко полагает, что для финансового рынка это беспрецедентный случай.

«На физическом рынке хранилища не переполнены и предпосылок для такого пике не было. Вероятно дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату», — сказала Грушевенко.

Ранее в этот же день нефть WTI резко обвалилась. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

На минувшей неделе в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.