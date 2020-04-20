43-летний врач Лидской центральной районной больницы умер в ночь с воскресенья на понедельник. Как рассказывает его коллега, все случилось на работе: мужчине стало плохо, он вышел. Когда не вернулся, коллеги стали его искать — нашли бездыханное тело. Последнее время врач работал в реанимации, где лежат пациенты с COVID-19.

— Сегодня ночью в нашей больнице умер врач-реаниматолог, молодой мужчина, 43 года. Ночью во время смены ему стало плохо, вышел, а когда коллеги через час стали искать, нашли мертвым в раздевалке. Он работал в ковидной реанимации по сменам, 6 часов отработал днем, потом столько же отдыхал и снова вернулся в отделение, — рассказывает TUT.BY сотрудник Лидской центральной районной больницы, который захотел остаться анонимным.

По словам собеседника, реанимация, где лежат пациенты с COVID-19, открылась 17 апреля. До этого больные с диагнозом «коронавирус» были, но находились в другом помещении. Сколько всего пациентов с COVID-19, сотрудник клиники не знает. Эту информацию не обнародуют даже для врачей.

— Никто не дает никакой информации. Знаю, у нас в поликлинике был пациент, которого принимали врачи и медсестры, позже у него подтвердился коронавирус. Отправили ли медицинский персонал на карантин, не знаю, все молчат, поэтому трудно судить, — продолжает сотрудник больницы. — Инфекционное отделение заполнено, было несколько тяжелых пациентов в реанимации. Были и те, кто лежал в терапии, потом подтверждался анализ и их переводили в инфекционное. Понимаете, у нас сейчас нет планерок, нет никакой информации, все сидят в своем отделении, иногда по электронной почте присылается приказ Минздрава.

Как отмечает сотрудник Лидской центральной районной больницы, полностью средствами индивидуальной защиты укомплектованы пульмонология и реанимация с пациентами, у которых подтвержден COVID-19. Но в других отделениях, по словам нашего источника, совершенно иная ситуация:

— Наверное, на складе все есть, у нас же нет масок на каждый день, ходим в марлевых. Пока в регионе ничего не случилось, гуманитарная помощь не доезжает, как, например, в Минск, Витебск, Гомель. Сейчас у нас есть марлевые маски, еще выдали в виде прокладок из синтепона с ватным слоем, их надеваем только в реанимацию, а так работаем в марлевых масках, одноразовых колпаках. Перчаток достаточно, также надеваем медицинский фартук и нарукавники. Речь о том, что другим отделениям не усилили защиту, некоторые стирают маски и сушат на батарее.

На сайте местной больницы появились соболезнования в связи со смертью врача.

«Весь коллектив учреждения здравоохранения „Лидская центральная районная больница“ скорбит в связи с внезапным уходом из жизни врача-реаниматолога С., смерть которого наступила ночью, 20.04.2020 г., в общежитии, созданном для временного проживания медицинских работников. По предварительной информации, причиной смерти явилась острая коронарная недостаточность. Выражаем слова соболезнования близким и родным по поводу постигшего их горя», — сообщается на сайте местной больницы.

— Лидским районным отделом СК по данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — прокомментировала TUT.BY Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области.