Субъекты хозяйствования с 24 апреля при реализации в Беларуси средств для стирки должны иметь на них декларации о соответствии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Декларировать нужно порошкообразные, гранулированные, агломерированные, формованные средства для стирки (таблетки, блоки и др.), а также пастообразные, жидкие (в том числе загущенные, включая гели). Это касается как белорусских, так и импортных товаров, пишет Mmlyn.by.

Эти средства должны соответствовать требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» по показателям пенообразующей и моющей способностей.

Как пояснили в Госстандарте, данные показатели являются важнейшими потребительскими характеристиками, которые влияют как на эффективность стирки, так и на безопасность для потребителя и сохранность стиральных машин.

Декларирование соответствия вводится из-за того, что на рынке страны в последнее время отмечается присутствие средств, которые не соответствуют установленным показателям.

В частности, по информации одной из лабораторий, из 47 испытаний стиральных порошков, проведенных в 2019-м, по показателю «моющая способность», 29 средств (более 60%) имели отрицательные результаты.

В Госстандарте отметили, что обязательное подтверждение соответствия синтетических моющих средств действует в странах — партнерах по ЕАЭС: России и Казахстане.

То есть при поставке своей продукции на их рынки отечественные производители должны иметь соответствующие документы. В нашей стране таких обязательных требований не было установлено, что стало предпосылкой к недобросовестной конкуренции, появлению на отечественном рынке продукции с низкими потребительскими свойствами и соответственно введению потребителей в заблуждение.

Технический регламент «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии» в ЕАЭС разработан, но пока не принят. Это позволяет странам устанавливать обязательные требования по подтверждению соответствия на национальном уровне, которые при принятии единого технического регламента должны быть отменены.

Декларирование соответствия — это одна из форм оценки соответствия продукции установленным на нее требованиям. Эта процедура проводится изготовителем или уполномоченным изготовителем лицом либо продавцом (поставщиком), которые выпускают и реализуют продукцию.

Сейчас с учетом принятых временных мер из-за COVID-19 комплект документов для регистрации декларации в орган по сертификации следует направлять в электронном виде и затем отправлять по почте.

Стоимость регистрации декларации о соответствии в органе по сертификации ориентировочно составляет от 90 до 180 рублей в зависимости от того, это партия продукции или ее серийный выпуск. Процедура занимает не более 5 дней. Декларация на серийно выпускаемые изделия регистрируется на 5 лет, на партию — на время ее срока годности.

Продукция, которая изготовлена в Беларуси или ввезена на ее территорию до 24 апреля, будет реализовываться без деклараций о соответствии ГОСТ 32479-2013 до истечения своего срока годности.