40-летний директор одной из сельхозорганизаций Витебского района, пытался купить служебный дом стоимостью 55 000 рублей за шестую часть суммы.

При помощи различных махинаций «красный помещик» занизил стоимость колхозного дома до 9000 рублей. При этом он собирался оформить рассрочку выплат на15 лет. Однако полностью реализовать эту схему директор не смог, из-за возникших юридических нюансов.

Однако своими действиями он «засветился» и привлек внимание ОБЭП. Когда те копнули глубже, оказалось, что руководитель давно нечист на руку. Например, в 2017 году он установил родственникам дорогой водонагревательный котел, а по документам оформил мнимую установку агрегата на колхозную ферму.

Кроме того проверки выявили и другие более мелкие хищения, общая сумма которых составила более 5000 рублей.

В результате судом Витебского района председатель колхоза был признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, однако, с учетом того, что он полностью возместил причиненный вред, ему дали отсрочку на три года. Приговор вступил в законную силу, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.