Общественное объединение «Экодом» предлагает присоединиться к онлайн мероприятиям, приуроченным к 34-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Активистами объединения подготовлена программа в соответствии со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

22 апреля в 20:00 все желающие могут присоединиться к просмотру кинокартины «Сталкеры Чернобыля: исследователи пост-апокалипсиса», в которой рассказывается о жизни Чернобыльской зоны отчуждения, куда в последнее время направляются стремления любителей экстрима и туристических компаний. Фильм получил награду на Шеффилдском кинофестивале приключений. Просмотр будет доступен на странице Экодома в Facebook и на Youtube канале.

Запускается серия подкастов «Осадочек остался» – о проблемах строительства Белорусской АЭС, последствиях Чернобыльской аварии, об истории протестного антиядерного движения.

24 апреля в 12:00 состоится онлайн дискуссия «Экономика БелАЭС – выгоден ли пуск?». Для участия необходима онлайн регистрация.

В день скорбной даты 26 апреля в 20:00 будет организовано онлайн обсуждение фильма «Сталкеры Чернобыля: исследователи пост-апокалипсиса». Режиссировала фильм Иара Ли (Iara Lee) – основательница и активистка сети «Культуры сопротивления», которая популяризирует идеи глобальной солидарности. В гостях – Синди Фолкер, специалист по радиации и здоровью из антиядерной некоммерческой организации Beyond Nuclear (США), Виталий Серветник, сопредседатель Российского социально-экологического союза (РСоЭС). Трансляция будет проходить на английском языке в Facebook, регистрация по ссылке.