Министерство обороны Беларуси считает, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести парад на 9 мая.

«Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооружённым Силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск», — говорится в ответе министра оборона Виктора Хренина на коллективное обращение о запрете парада в связи с ситуацией с коронавирусом.

Текст ответа размещен на сайте petitions.by.

Министр подчеркнул, что для Беларуси военные парады — «это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков». «Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства», — добавил Хренин.

Кроме того, министр отметил, что в ходе тренировок к параду выполняется комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий.

«На сегодняшний день принимаемые в Вооруженных силах меры обеспечивают поддержание эпидемиологической обстановки на должном уровне, а также способности и готовности Вооруженных сил к выполнению любых задач, в том числе наращивания потенциала государства в борьбе с вирусными инфекциями», — подытожил глава Минобороны.

Как сообщалось, по состоянию на 20 апреля в белорусской армии зафиксировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. Контакты заразившихся военнослужащих изолированы в палаточных городках.

В конце марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике не будут отменять из-за коронавируса мероприятия ко Дню Победы. «Мы пока ничего не отменяем, у нас (в Минске — ИФ) будут все запланированные мероприятия», — сказал он.

Позднее белорусские власти заявили, что решение о проведении парада на 9 мая будет приниматься ближе к дате.