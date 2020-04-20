В ОАО «Беларуськалий» с его безостановочным производством и многотысячным трудовым коллективом стараются уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции. Информация о том, какие в связи с этим принимаются меры, размещена на официальном сайте предприятия.

В частности сообщается, что разработан и временно введен в действие ряд мероприятий, призванных противостоять распространению COVID-19. Так, к примеру, приостановлены командировки работников за границу, ограничены их служебные выезды в пределах нашей страны. Отменены плановые медицинские осмотры, прекращено проведение образовательных занятий. Рабочие совещания, заседания рекомендовано проводить в заочной форме, с использованием телефонной связи и в форме видео-, аудиоконференций. Работникам по их желанию предоставляются в период эпидемии трудовые и социальные отпуска. Отстраняются от работы, не допускаются к ней те, у кого есть признаки респираторных инфекций.

Во всех подразделениях предприятия дезинфицируются и регулярно проветриваются помещения, дезинфицируют дверные ручки. Работники во время трудового дня, смены получили возможность регулярно дезинфицировать руки, им рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты.

Запрещено посещение общежитий «Беларуськалия» посторонними.

Родители дошкольников имеют право в этот период не водить детей в детский сад без риска потерять место в саду. Плата за пропущенные ребенком дни посещения с родителей взиматься не будет.

Также «Беларуськалий» направил просьбу в автобусный парк (АП-1) о проведении дезинфекции в общественном транспорте.