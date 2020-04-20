Солигорское трикотажное предприятие «Купалинка» концерна Беллегпрома по выпуску продукции полностью перепрофилировано. Теперь тут вместо привычного ассортимента — платьев, костюмов, спортивной одежды, белья изготавливают только то, что оказалось крайне необходимым в тревожных реалиях коронавируса.

— Отказались от обычных заказов. Шьем только защитные маски для населения и защитные комбинезоны для медиков Солигорской Центральной районной больницы. Последние по спецзаказам, на деньги, которые выделяют профсоюзные организации предприятий и учреждений района. Это такой их подарок нашим медицинским работникам,- рассказала «Народной Воле» председатель профкома ОАО «Купалинка» Елена Викторовна Сурганова.

По ее словам, для того, чтобы увеличить объемы выпуска столь востребованных сейчас масок, предприятие перешло на двухсменный график работы. Причем, во вторую смену выходят в основном ИТР, инструктора, работники, которые в обычное время непосредственно за швейными машинками не сидели. Даже генеральный директор «Купалинки» маски шить садилась.

— И по субботам также мы теперь работаем. А еще многие наши швеи после первой смены остаются на продленный рабочий день. Сугубо добровольно.

Елена Сурганова добавила, что люди понимают сложность нынешнего времени и то, что их труд сейчас крайне необходим обществу. Их дополнительный труд , конечно, оплачивается. Также предприятие дало объявление в местные СМИ – приглашают на пошив защитных повязок швей со стороны, обратились к пенсионерам предприятия с просьбой придти поработать.

Защитные маски, выпускаемые «Купалинкой» поступают в аптечные сети «Белфармация» и «Белмедтехника».

Посетивший 16 апреля ОАО «Купалинка» государственный секретарь Совета Безопасности Андрей Равков отметил, что люди относятся очень серьезно к выполнению задач.

«Купалинка» производит до 40 тысяч масок в день и стремится и дальше нарастить производство.

Поинтересовались мы у профсоюзного лидера «Купалинки» и о мерах предосторожности, которые введены в связи с вирусом для трудового коллектива внутри предприятия.

Услышали, что антисептики для обеззараживания рук есть в различных местах — на проходной, в цехах, перед входом в столовую. Проводится дезинфекция помещений. Маски на рабочих местах люди носят по желанию. Не допускаются к работе, снимаются со смены те, кто имеют хоть малейшие признаки ОРВИ. Случаев заражения коронавирусной инфекции среди работников «Купалинки» не зафиксировано. И дай Бог, чтобы так было и дальше.