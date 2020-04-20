Нападавший в форме, похожей на полицейскую, открыл стрельбу в Канаде. Убиты не менее 17 человек.

Мужчина открыл стрельбу в провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады в воскресенье, 19 апреля. Погибли не менее 17 человек, в том числе сотрудница полиции. Сам нападавший также мертв.

Личность нападавшего установлена, ему 51 год, он был одет в форму, похожую на полицейскую. Мужчина передвигался на автомобиле, напоминавшем по виду полицейский, тела жертв затем нашли в нескольких частях провинции, в том числе в одном из жилых домов. О мотивах нападавшего пока не сообщается, он действовал «хаотично». Жертвами стрельбы стали те, с кем мужчина не был знаком.

Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее «ужасной ситуацией», выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил полицию за работу. Она продолжает расследование.