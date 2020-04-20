Просидев несколько недель в самоизоляции, вы начали слишком болезненно реагировать на обычные звуки, издаваемые домочадцами? Если чавканье или сопение провоцируют у вас приступы ярости, то это, как пишет «Популярная механика«, мизофония.

Что такое мизофония? Так называется состояние, когда прослушивание похожих звуков, издаваемых живыми существами, провоцирует необоснованные эмоции. Мизофония часто принимает форму серьезного неврологического расстройства, подверженные которому люди приходят в ярость от звуков шуршания пакета, щелчков клавиатуры или чавканья соседа.

Несколько лет назад ученые доказали, что мизофония является чрезвычайно популярным расстройством — в той или иной степени она характерна для двадцати процентов людей. У мизофонии, как удалось установить медикам, есть связь с обсессивно-компульсивным расстройством, плюс, корни явления переплетаются с корнями патологической тревожности (хотя сама по себе мизофония является автономным синдромом).

Исследование мозга людей с мизофонией показало, что у них повышена активность областей мыслительного органа, связанных с интерпретацией сигналов внешнего мира и процессами эмоционального контроля. В частности, у людей с мизофонией шум слишком сильно повышает активность передней островковой коры мозга, а также лобной доли.