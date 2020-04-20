19 апреля представитель Минздрава спрогнозировала сроки спада заболеваемости коронавирусом в Беларуси.

Во время телеэфира на канале ОНТ Наталья Жукова, занимающая должность замминистра здравоохранения, назвала предполагаемый период снижения активности COVID-19 в нашей стране.

«Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие 3-4 недели», — отметила чиновница.

По ее мнению, к таким выводам подталкивает общее число регистрируемых случаев ОРВИ, которое сейчас снижается. Ввиду этого спустя несколько недель вместе с другими инфекциями должна стабилизироваться либо начать снижаться по числу заболеваний и коронавирусная инфекция.

Ранее глава Минздрава Владимир Караник призвал всех провести Радуницу и Пасху дома, не выезжая на кладбища и в храмы. В Беларуси не были введены полные ограничения на посещение заведений общепита, стадионов и учреждений образования.

Вместо этого гражданам рекомендовали соблюдать известные меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование и частое мытье рук, а заведениям — обеспечить соответствующие меры по размещению посетителей, уборке и дезифекции помещений.

В Беларуси в настоящий момент выявлено более 4779 случаев заражения коронавирусом и 47 умерших. Всего в больницах находятся 3538 человек, из которых в тяжелом состоянии — 86 пациентов, рассказали вчера в Минздраве.

В мире уже выявлено 2,37 миллиона зараженных коронавирусом и 164 тысячи скончавшихся. В России зарегистрированы 42 тысячи заболевших, на Украине — 5449, в Казахстане — 1676, в США — 742 тысячи, сообщает Университет Джона Хопкинса.