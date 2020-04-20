19 апреля Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в Беларуси пройдут абсолютно честно и порядочно.

Во время посещения храма в Смолевичком районе президент решил отойти в сторону от традиционных праздничных слов, поскольку многих волнует ситуация в стране.

«А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами довлеть не будет, это вы решите сами», — подчеркнул Лукашенко.

«Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно», — добавил глава государства.

Выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 30 августа этого года.