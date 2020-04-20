По данным Pressball.by, полученным из нескольких источников, главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко покинет столичный клуб. Новым рулевым «бело-синих» станет Леонид Кучук.

Гуренко возглавлял «Динамо» с июня 2019 года. По итогам прошлого сезона команда заняла четвертое место в чемпионате страны. В высшей лиге-2020 динамовцы имеют 6 очков после 5 туров и располагаются на 12 позиции.

Последним местом работы Леонида Кучука был украинский «Рух» (Д2), который 60-летний тренер оставил в декабре 2019 года. Кучук известен по работе в «Локомотиве», «Кубани» и других клубах.