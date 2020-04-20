Страны продолжают бороться с пандемией коронавируса, однако власти некоторых из них уже готовы отменить некоторые карантинные ограничения.

Количество зараженных COVID-19 в мире растет, в настоящее время выявлено 2 402 798 инфицированных, 165 154 человека скончались, 616 193 излечились, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса по состоянию на 06:30 (по минскому времени) понедельника, сообщает Sputnik.

Тройка лидеров по количеству зараженных и умерших остается неизменной: это США, Испания и Италия.

Первая десятка стран по заболеваемости COVID-19 выглядит следующим образом (зараженные/умершие):

США – 758 720 / 40 650

Испания – 198 674 / 20 453

Италия – 178 972 / 23 660

Франция – 154 098 / 19 718

Германия – 145 742 / 4 642

Великобритания – 121 172 / 16 060

Турция – 86 306 / 2 017

Китай – 83 805 / 4 632

Иран – 83 805 / 5 118

Россия – 42 853 / 361

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 81 тысячу – это почти на четыре тысячи меньше, чем показывает статистика предыдущего дня. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на шесть тысяч, что, тем не менее, все же меньше, чем днем ранее.

Больше всего заболевших и умерших в Европе: более миллиона и более 100 тысяч соответственно.

В Северной и Южной Америке коронавирусом были инфицированы в общей сложности более 821 тысячи человек, более 38 тысяч умерли. По числу зараженные за сутки — 37 589 случаев — этот регион превосходит Европу, однако летальных исходов там меньше — 2 516.

Третью позицию по заболеваемости в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, отнесены такие страны, как Китай, Республика Корея и Япония. Там диагностировано более 1300 случаев инфицирования и более 5 тысяч смертей.

ВОЗ и G20

Министры здравоохранения стран G20 провели в воскресенье виртуальную встречу, на которой признали, что пандемия коронавируса выявила системные недостатки систем здравоохранения. Участники встречи рассмотрели необходимые меры по повышению готовности к пандемии, использование цифровых решений в ходе текущей и вероятных будущих пандемий.

ВОЗ Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны «Большой двадцатки» (G20) расширить поставки необходимого для борьбы с коронавирусом в мире оборудования и материалов и оказать определенную помощь странам Африки, в частности, «облегчение долга, чтобы они могли сосредоточить внимание на борьбе с пандемией».

Напомним, что на минувшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен прекратить финансирование ВОЗ, так как считает, что организация не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

Вакцину продолжают искать

Вакцина от коронавируса пока не разработана, однако многие страны занимаются научными исследованиями по этой теме.

Согласно информации, приведенной французским правительством, сейчас в мире разрабатывается порядка 150 вакцин от нового коронавируса. Из них 20 находятся «в продвинутой стадии», еще пять уже проходят испытания на человеке. В частности, вакцина от коронавируса, которая разрабатывается во французском Институте Пастера, должна пройти испытания на человеке этим летом.

Также на прошлой неделе в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом: проведены первые процедуры переливания плазмы больным от вылечившихся от COVID-19. Эксперты отмечают, что кровь переболевших людей содержит антитела, которые помогают справиться с инфекцией. Для стимулирования донорства плазмы установлены выплаты.

По данным московского клинического комитета по COVID-19, переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) является одним из наиболее перспективных и многообещающих методов лечения COVID-19 в условиях отсутствия специфической вакцины.

США и план перехода

Президент США Дональд Трамп обнародовал план постепенного перехода от ограничений, связанных с карантином, к восстановлению нормальной экономической деятельности.

Первый этап оговаривает, переход к смягчению ограничений власти штатов смогут проводить после того, как в них в течение 14-дневного периода будет зафиксирована «нисходящая траектория» случаев выявления COVID-19.

При этом условие нахождения дома остается в силе для категории населения повышенного риска. По-прежнему не будут работать школы и дома престарелых, соблюдение «социального дистанцирования» также обязательно. Мероприятия или собрания с участием более 10 человек запрещены.

Как заявил вице-президент США Майк Пенс, страна располагает достаточным количеством тестов для того, чтобы любой штат Америки смог перейти к фазе восстановления экономики — если они будут соответствовать определенным критериям.

Испания начинает работу

Страна находится на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). При этом в Испании самое большое количество жертв на миллион населения. В последнее время отмечается тенденция к снижению количества летальных исходов

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса был введен в Испании 14 марта и дважды продлевался, в последний раз — до 26 апреля. Введенные ограничительные меры считаются одними из самых жестких в Европе. Людям разрешено повидать только в исключительных случаях: для приобретения продуктов и лекарства, доехать до больницы или работы.

При этом на минувшей неделе работу возобновили некоторые не жизненно важные производства и компании.

Власти страны заявили, что намерены продлить существующие ограничения до 9 мая включительно, однако при этом смягчить ограничения на прогулки для детей.

Италия ждет отмены ограничений

Распространение заболеваемости коронавирусом в стране замедляется, об этом свидетельствуют данным статистики. Лидером по количеству заражений по-прежнему остается Ломбардия, в Риме же зафиксирован рекордно низкий показатель новых случаев.

На территории всей страны сохраняется строгие карантинные меры. Срок их действия заканчиваются 3 мая. Предполагается, что на текущей неделе правительство должно принять решение о дальнейшей тактике борьбы с пандемией и рассмотреть возможность ослабления ограничительных мер. При этом, вероятнее всего, образовательные учреждения, скорее всего, останутся закрытыми.

При этом в северной части страны по-прежнему работают российские военные специалисты, которые оказывают итальянским медикам помощь лечении заболевших и в дезинфекции лечебных учреждений.

Франция: жизнь не будет, как раньше

Власти страны отмечают ослабление эпидемии коронавируса, однако экономический кризис, который должен последовать за ней, только начинается, об этом заявил в воскресенье премьер-министр страны Эдуар Филип.

По его словам, к нормальной жизни страна сможет вернуться после 11 мая, однако «она не будет такой же, как до самоизоляции».

Конкретные меры власти пообещали разработать в течение ближайших 15 дней, однако уже известно, что ряд ограничений предполагается сохранить. В частности, в приоритете будет сохранение режима удаленной работы, сохранение дистанции между людьми и соблюдение ряда других условий.