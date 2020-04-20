Какие бывают маски и как они защищают от COVID-19

Пик эпидемии коронавируса в Беларуси прогнозируется на конец апреля-начало мая. Все больше людей появляются на улицах и в магазинах в масках.

Но эффективность их использования – предмет споров: с одной стороны, во многих странах вводят «масочный режим», с другой – Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить маски здоровым людям и считает, что их неправильное ношение может даже навредить человеку.

«Слово и дело» разобралось в их видах и особенностях.

Специализированные маски (хирургические)

Это маска, которая состоит из четырех слоев: два внешних слоя, фильтрующий слой и слой, не пропускающий жидкость. Такую маску можно использовать не больше двух часов. Она защищает того, кто ее носит, и окружающих от больших капель жидкости, брызг, аэрозолей и передачи возбудителей болезни воздушно-капельным путем.

Процедурные маски

Это тоже одноразовые маски, которые следует носить не больше двух часов. Они состоят из трех слоев: два внешних и один фильтрующий. Маска защищает того, кто ее носит, и окружающих от передачи возбудителей болезни, но, как и хирургическая маска, не обеспечивает надежной защиты от вирусов.

Процедурные маски используют медицинские работники и пациенты в медучреждениях. Кроме того, именно их носят во время эпидемии в местах скопления людей.

Респираторные маски №95

Многоразовая маска с клапаном выдыхания для выведения жидкости. Эти маски более прочные и защищают от мелких воздушных частиц и передачи возбудителей заболевания воздушно-капельным путем (но только носителя маски, а не окружающих). Пользоваться ими несколько раз можно при условии правильной дезинфекции (но не больше двух часов за раз): маску можно оставить на открытом воздухе в сухую погоду на 3-4 дня либо простерилизовать в духовке. Респираторные маски используют для работы с повышенным влиянием вредных веществ, а также во время эпидемии.

Есть несколько видов таких респираторов. Маски FFP1 защищают от пыли, FFP2 – задерживают до 95% вредных веществ и частично защищают вирусов, FFP3 – задерживают до 95% вредных веществ и вирусов.

Маски PITTA

У этих масок три защитных слоя: два внешних (из хлопка) и один фильтрующий (из полиуретана). Если их правильно дезинфицировать, то можно использовать повторно. Такие маски годятся для использования во время эпидемии и защищают носителя и окружающих от передачи возбудителей болезни, но не от вирусов.

Самодельные маски

Если купить защитную маску нет возможности, остается сделать ее самому. Нужно три защитных слоя: два внешних (не меньше четырех слоев марли каждый) и один фильтрующий из ваты. Такую маску можно носить не больше двух часов, и защитит она только от мелких воздушных частиц и неблагоприятных погодных условий.

Рекомендации по использованию маски от ВОЗ

Маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

перед тем, как надеть маску, нужно обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть их с мылом;

нельзя касаться маски во время использования, в случае прикосновения нужно обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть их с мылом;

как только маска становится влажной, необходимо заменить ее новой, а использованную сразу утилизировать (повторно маску использовать нельзя);

снимать маску нужно, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски). Руки после этого нужно обработать.