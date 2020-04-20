Как в Гомеле закладчиков наркотических средств вербуют через соцсети. Вниманию родителей подростков!

Все чаще гомельчан пытаются приобщить к незаконной деятельности, в частности, распространять наркотические вещества. Схема вербовки достаточно проста: через соцсети находят людей, пишут им приветствие и буквально на втором сообщении переходят к делу.

«Я была в шоке! Одно дело пытались завербовать меня, взрослого человека, я сразу поняла, в чем дело. А такое приглашение на работу «мечты» может прийти подросткам, которые не осознают всей опасности и согласятся работать закладчиками. А потом — суд и колония. Родителям нужно быть внимательными и следить, чтобы их дети не попались на такие уловки», — рассказывает «Сильным Новостям» гомельчанка Елена.

Аккаунты, с которых ведется диалог, как правило, фейковые. После установления контакта, когда собеседник уже ответил, присылается картинка с призывом на работу. На черном фоне красными буквами суть предложения: так называемый курьер сначала проходит обучение, позже по удобному графику делает закладки и получает деньги два раза в неделю. В итоге на горизонте виднеется финансовая независимость и срок за распространения наркотиков. Далее просят установить телеграм и связать с неким человеком, либо вести диалог по Ватсап.

Ранее уже писали о парне и девушке из Гомеля, которые делали закладки, снимали это на фото, присылали координаты тайников «куратору». Буквально через пару месяцев их задержали. 17-летнюю школьницу Екатерину и ее 18-летнего приятеля Станислава осудили на 10 лет лишения свободы каждого.