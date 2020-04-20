По данным Министерства здравоохранения на 20 апреля 2020 года в Беларуси выздоровели и выписаны 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

С начала февраля в Беларуси проведено 102556 тестов на коронавирусную инфекцию. Специалисты лабораторий, которые открыты в республиканских научно-практических центрах, в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в частых медицинских центрах, работают в круглосуточном режиме. На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене.

Зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19. В Брестской области – 185, Витебской – 1504, Гомельской – 322, Гродненской – 176, Минской – 789, Могилевской – 265, Минске – 3023.

В связи с тяжестью заболевания в особом внимании специалистов нуждаются 92 человека.

С выявленной коронавирусной инфекцией и рядом хронических заболеваний умер 51 пациент.