Консульские отделы посольства Беларуси в России приостановили прием граждан по консульским вопросам до 1 мая. Об этом «Минск-Новости» сообщили в белорусском представительстве в России.

Прием граждан по консульским вопросам не будет осуществляться до 1 мая 2020 г. в белорусских представительствах в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Хабаровске. В то же время можно обратиться в консульство по экстренным вопросам, в числе которых выдача свидетельств на возвращение в Беларусь, а также виз дипломатам и административно-техническому персоналу посольств, аккредитованных в России.

Также изменен порядок выдачи некоторых документов в консульстве Беларуси. Граждане смогут подать документы о выходе из гражданства, определении принадлежности к гражданству, утрате гражданства или оформить постоянное проживание вне Беларуси только по предварительной записи по телефону +7 (495) 624-70-95.