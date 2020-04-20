Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что существует группа людей с COVID-19, у которых нет симптомов, но при этом они распространяют вирус, делая то, что должна делать вакцина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НСН.

По данным источника, так Ершов прокомментировал высказывание доктора биологических наук Владимира Макарова о том, что коронавирусом можно заразиться даже от бессимптомных носителей.

Ершов назвал таких людей не бессимптомными больными, а здоровыми носителями инфекции, которые «сами не болеют, но переносят вирус».

«Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», – считает Ершов.

При этом академик РАН подчеркнул, что меры профилактики все равно нужно соблюдать.

«Людям нужно чаще мыть руки. Больным – обязательно носить маски. Здоровым людям это нужно, скорее, для самоуспокоения», – отметил вирусолог.